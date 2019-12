Business news: Marocco, Banca centrale mantiene invariato il tasso di interesse al 2,25 per cento

- La Banca centrale del Marocco ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse al 2,25 per cento dopo l'ultima sessione trimestrale dell'anno. Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale di Rabat ha analizzato i recenti sviluppi economici e le proiezioni macroeconomiche per i successivi otto trimestri. "Sulla base di queste valutazioni, in particolare quelle delle previsioni a medio termine di inflazione, crescita, conti esterni, condizioni monetarie e finanze pubbliche, il Consiglio ha ritenuto che l'attuale livello del tasso di interesse del 2,25 per cento sia appropriato e ha deciso di mantenerlo invariato", si legge in una nota. (Mar)