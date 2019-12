Business news: Libano: ministro Finanze Qatar, "rimarremo vicini al paese durante la crisi"

- Il Qatar rimarrà "a fianco del Libano" durante la crisi economica che attanaglia il paese dei cedri. Lo ha detto oggi il ministro delle Finanze qatariota, Ali el Emadi, parlando al Doha 2019 nella capitale dello Stato del Golfo. “La stabilità politica ed economica del Libano è molto importante per il governo del Qatar e per il Medio Oriente, e Doha rimane vicina al Libano", ha affermato Emadi. La situazione economica e finanziaria in Libano, già molto precaria prima dell'inizio delle proteste di piazza il 17 ottobre, è profondamente peggiorata. La Banca mondiale prevede una recessione economica nel 2019 con un calo del prodotto interno lordo dello 0,2 per cento. Circa un terzo dei libanesi vive al di sotto della soglia di povertà, mentre la disoccupazione, che raggiunge oltre il 30 per cento tra i giovani, ha continuato a crescere negli ultimi anni. A questa crisi si aggiunge una limitazione dell'accesso al dollaro Usa al mercato libanese che ha avuto un forte impatto su molti settori. (Res)