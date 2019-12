Algeria: ratificato Accordo di libero scambio continentale africano

- L’Algeria ha ratificato l’Accordo della zona di libero scambio continentale africano (Zlecaf) ad Accra, in Ghana, divenendo il 30mo paese dell’Africa ad aderirvi. L’accordo è stato ratificato domenica, 15 dicembre, nel corso della riunione dei ministri del Commercio che si è svolta ad Accra. L’accordo Zlecaf rappresenta “una tappa cruciale per il rafforzamento della cooperazione e degli scambi fra gli Stati africani”, ha dichiarato il ministro del Commercio algerino, Said Djellab. Il titolare del dicastero del Commercio ha sottolineato le importanti potenzialità in diversi settori, soprattutto nel settore delle risorse naturali, agricole e minerarie. L’entrata in vigore dell’accordo consentirà ai paesi africani di non essere più dipendenti nelle attività estrattive delle materie prime e favorirà il commercio interafricano, ha aggiunto Djellab. La ratifica dell’accordo consentirà ai paesi firmatari di beneficiare della progressiva eliminazione delle barriere tariffarie in un periodo di cinque anni a partire dall’entrata in vigore prevista a luglio 2020. (Ala)