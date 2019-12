Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita diminuiti dell'1,2 per cento

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina (Odi) sono diminuiti dell'1,2 per cento su base annua nei primi undici mesi dell'anno, secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero del Commercio cinese. L'Odi non finanziario in 166 paesi e regioni è ammontato a 680,31 miliardi di yuan (circa 98,78 miliardi di dollari) nel periodo in esame. Le società cinesi hanno rafforzato la cooperazione con i paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) durante i primi undici mesi del 2019, aggiungendo un totale di 12,78 miliardi di dollari di nuovi investimenti in 56 paesi Bri, pari al 12,9 per cento dell'Odi totale. (Cip)