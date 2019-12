Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE-L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa all'evento "Insieme per l'autismo", organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma e la Romulea. Campo Roma, in via Farsalo 21, Roma. (ore 10)-Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene all'accensione del Candelabro di Hanukkah. Piazza Barberini. (ore 18) (Rer)