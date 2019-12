Business news: Cina, governo garantirà approvvigionamento carne suina per prossime festività

- La Cina adotterà misure per garantire un approvvigionamento stabile di carne di maiale per le prossime festività: il Capodanno e il Festival di primavera. Lo ha riferito la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). "Il paese sta canalizzando l'offerta di alternative tra cui pollame e frutti di mare. I governi centrali e locali della Cina rilasceranno sul mercato più riserve di carne di maiale congelata per soddisfare la domanda delle festività natalizie e garantiranno anche l'offerta di carne per le vacanze espandendo le importazioni", ha spiegato Meng Wei, portavoce della Ndrc. (Cip)