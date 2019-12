Business news: Bangladesh, tasso di povertà sceso al 20,5 per cento nell’anno fiscale 2018-19

- Il tasso di povertà del Bangladesh è sceso al 20,5 per cento alla fine dell’anno fiscale 2018-19, dal 21,8 per cento dell’esercizio precedente, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio di statistica (Bbs), resi noti dal ministro della Pianificazione, Muhammad Abdul Mannan, al termine della riunione del Comitato esecutivo del Consiglio economico nazionale (Ecnec). Il tasso di povertà estrema è passato dall’11,3 al 10,5 per cento. Stando all’indagine nazionale Household Income and Expenditure Survey (Hies) i due tassi erano rispettivamente del 31,5 e del 17,6 per cento nel 2010. (Inn)