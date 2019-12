Business news: Giappone, bilancio Difesa tocca nuovi massimi

- Il governo del Giappone ha approvato la bozza della legge di bilancio per la Difesa relativa all’anno fiscale 2020, che prevede stanziamenti complessivi per la cifra record di 5.310 miliardi di yen (48,5 miliardi di dollari). I fondi aggiuntivi andranno perlopiù a finanziare le capacità di difesa nazionali nello spazio e nel cyberspazio. Il bilancio è superiore dell’1,1 per cento a quello del 2019, in aumento per l’ottavo anno consecutivo in un contesto regionale segnato dalla minaccia balistica nordcoreana e dalla crescente presenza militare della Cina. Circa 50,6 miliardi di yen verranno accantonati per il potenziamento delle capacità di difesa spaziali, incluse le capacità balistiche: un’area dove le principali potenze belliche mondiali stanno investendo pesantemente, anche a seguito della fine del Trattato Inf sulla proibizione dei missili balistici a raggio intermedio. (Git)