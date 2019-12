Metro C: Pedica (Pd), tempi biblici come per la Salerno-Reggio Calabria

- "Tempi biblici a Roma per la metro C come per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Si bloccano i fondi e poi si sbloccano, si pagano le imprese per un po' e poi si smette di pagarle, si fermano i lavori per problemi giudiziari e poi si sbloccano. Insomma, fare una nuova linea della metropolitana diventa davvero impossibile - aggiunge Pedica -. E i cittadini aspettano".(Com)