Business news: Cina, Banca centrale facilita pagamenti mobili per residenti di Macao

- La Banca centrale cinese (Banca del popolo, Pboc) adotterà una serie di misure per rendere più facile l'utilizzo di pagamenti mobili per i residenti di Macao, nella Cina continentale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", secondo cui le nuove misure includono la promozione dei portafogli digitali locali di Macao nella Cina continentale e la possibilità di aprire alcuni tipi di conti bancari per usufruire dei relativi servizi di pagamento mobile. La Pboc ha affermato che collaborerà con l'autorità finanziaria di Macao per garantire la costante attuazione di tali misure ed aumentare l'integrazione dei servizi nell'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao. (Cip)