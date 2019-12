Business news: Cina, profitti industria postale in aumento del 21,6 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- L'industria postale cinese ha registrato un aumento del 21,6 per cento nei profitti, raggiungendo 868,15 miliardi di yuan (circa 123,7 miliardi di dollari) nei primi undici mesi, secondo i dati dell'Ufficio postale statale cinese. Il settore delle consegne espresse, la spina dorsale del servizio postale, ha visto una rapida espansione, poiché le società di corriere hanno effettuato nel periodo 56,79 miliardi di consegne, con un aumento del 25,4 per cento rispetto all'anno precedente. Le entrate commerciali di queste società di corriere sono aumentate del 23,9 per cento su base annua. La Cina prevede di estendere la propria rete di corrieri e migliorare i sistemi informatici, i servizi e le connessioni internazionali entro il 2020, quando le entrate annuali target del settore dei corrieri raggiungeranno gli 800 miliardi di yuan (114,7 miliardi di dollari). (Cip)