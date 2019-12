Business news: Cina, utili aziende produttrici di batterie in aumento del 48,4 per cento nei primi dieci mesi

- Gli utili delle principali società produttrici di batterie sono aumentati del 48,4 per cento su base annua, raggiungendo i 28,08 miliardi di yuan (circa 4 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi dell'anno, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. I ricavi delle principali aziende produttrici di batterie sono saliti del 13,5 per cento rispetto all'anno precedente, a 639,61 miliardi di yuan (91,7 miliardi di dollari). Tra i prodotti di base del settore, le batterie agli ioni di litio hanno registrato una produzione di 12,28 miliardi di unità durante il periodo, con un aumento dell'1,8 per cento su base annua, mentre la produzione di batterie primarie e pacchi batteria ha raggiunto 32,9 miliardi di unità, con un aumento del 2,8 per cento. Come principali compagnie di batterie si fa riferimento a quelle con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (2,8 milioni di dollari). (Cip)