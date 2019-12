Business news: saudita Aramco completa acquisizione 17 per cento raffineria sudcoreana Hyundai Oilbank

- L'Arabia Saudita completa l'acquisizione del 17 per cento nella raffineria sudcoreana Hyundai Oilbank con un investimento pari a 1,2 miliardi di dollari. L’acquisizione avviene nel quadro dei tentativi di Aramco di aumentare la sua capacità di raffinazione fino a 10 milioni di barili al giorno dagli attuali 5 milioni. "L'investimento nella Hyundai Oilbank sostiene la strategia di crescita a valle di Saudi Aramco volta a espandere la propria presenza in mercati chiave e in proficue attività integrate di raffinazione, chimica e marketing”, si legge in una nota della compagnia saudita. Oilbank ha una capacità di raffinazione di 650 mila barili di petrolio al giorno. Questo accordo rende Saudi Aramco il secondo maggiore azionista di Hyundai Oilbank, dopo Hyundai Heavy Industries Holdings con una partecipazione del 74,1 per cento. Aramco sta inoltre cercando di rafforzare la sua capacità di raffinazione in altri paesi dell'Asia, principalmente in Cina. (Res)