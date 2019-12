Business news: Cina, governo allevia ulteriormente oneri fiscali per le società private

- I dipartimenti governativi e le grandi imprese statali cinesi hanno saldato oltre 580 miliardi di yuan (circa 83 miliardi di dollari) di debiti contratti con le imprese private nei primi undici mesi del 2019, secondo il ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. "La riduzione dell'onere a carico delle imprese, in quanto misura importante per promuovere la riforma strutturale dal lato dell'offerta, ha registrato notevoli risultati", ha dichiarato il viceministro Xin Guobin. Circa il 90 per cento delle imprese intervistate ha espresso soddisfazione in merito all'ambiente imprenditoriale, e oltre il 70 per cento di esse ha segnalato un calo significativo dell'imposta sul valore aggiunto, secondo i risultati di un recente sondaggio condotto dal China Center for Promotion of Sme Developement. "Saranno compiuti sforzi maggiori per alleviare ulteriormente l'onere per le imprese di rafforzare la fiducia delle imprese e promuovere un costante sviluppo economico, ha affermato Xin. (Cip)