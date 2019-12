Business news: Macao, Banco Nacional Ultramarino aiuta a fare affari con la Cina continentale

- La banca portoghese Banco Nacional Ultramarino (Bnu) funge da ancoraggio per le società dei paesi di lingua portoghese per fare affari in Cina. Lo ha affermato Carlos Alvares, amministratore delegato della banca. "Bnu è aperta a più partnership che faciliteranno i collegamenti tra aziende in Cina e nei paesi di lingua portoghese, usando Macao come piattaforma", ha aggiunto. Nel 2015, ad esempio, i due emittenti di banconote a Macao, Bnu e Bank of China (Boc), hanno firmato un protocollo di cooperazione per promuovere la cooperazione tra le due parti. L'ad ha spiegato che Bnu sta ora cogliendo nuove opportunità nell'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao, che ha una popolazione di oltre 70 milioni e rappresenta oltre un terzo del volume totale delle importazioni e delle esportazioni cinesi. (Cip)