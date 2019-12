Business news: Geely e Saxo Bank costituiscono joint venture in ambito tecnologico

- Geely Sweden Holdings AB, una consociata del gruppo Zhejiang Geely Holding, e la danese Saxo Bank hanno concordato di costituire una joint venture per fornire soluzioni tecnologiche finanziarie e normative in Cina. Lo riferisce la stampa cinese, secondo cui la nuova joint venture paritaria tra Saxo Bank e Geely utilizzerà tecnologie come servizi finanziari basati su cloud, big data e intelligenza artificiale (Ia) per fornire agli istituti finanziari cinesi soluzioni tecnologiche complete. "Lavoreremo sodo con un focus a lungo termine, per costruire la nostra attività in Cina e creare soluzioni vantaggiose per i partner che cercano di sfruttare la nostra tecnologia per supportare i loro clienti", ha dichiarato Kim Fournais, fondatore di Saxo Bank. Fondata nel 1992 e con sede a Copenaghen, Saxo Bank è uno specialista nel trading e investimento multi-asset, che offre un set completo di tecnologie, strumenti e strategie di trading e investimento. Nel 2018, Geely Holding Group ha acquisito una partecipazione del 51,5 per cento in Saxo Bank. (Cip)