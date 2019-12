Business news: Libia, giacimento petrolifero di Ghani riprende la produzione

- La National Oil Corporation (Noc) libica ha annunciato che Harouge Oil Operations (Hoo) ha ripreso la produzione dal giacimento petrolifero di Ghani a un tasso di produzione giornaliero di 5 mila barili al giorno nella prima fase. La produzione sul campo raggiungerà gli 8 mila barili al giorno a breve. Il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, nonché i membri del consiglio di amministrazione, "ringraziano e apprezzano il presidente e i membri del comitato di gestione di Hoo e i dipartimenti competenti dell'azienda per i loro sforzi. Il consiglio di amministrazione ringrazia in modo particolare il sovrintendente e gli operai del campo di Ghani che hanno lavorato in condizioni molto difficili e pericolose per raggiungere questo importante risultato". La Noc detiene una quota dell'88 per cento di Hoo, che opera sul campo per conto della società, mentre l’azienda canadese Suncor ne detiene il 12 per cento. (Lit)