Business news: Corea del Sud-Giappone, Seul conferma vertice Moon-Abe in Cina

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, terranno il primo summit bilaterale da 15 mesi a questa parte martedì prossimo, 24 dicembre, a margine del summit trilaterale con il primo ministro cinese Li Keqiang, in programma a Chengdu. Lo ha confermato ufficialmente l’ufficio di presidenza sudcoreano. Moon e Abe si “scambieranno pareri in merito alle questioni relative alle relazioni tra i due paesi”, ha dichiarato il vice consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano, Kim Hyun-chong. Kim ha aggiunto che dato il recente deterioramento delle relazioni bilaterali, l’incontro tra i due leader sarà molto significativo, e potrebbe offrire una possibilità per il rilancio del dialogo e della cooperazione. (Git)