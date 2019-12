Natale: Raggi inaugura presepe artistico "pinelliano", patrimonio di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato oggi il presepe artistico "pinelliano" a piazza di Spagna. "Oggi abbiamo festeggiato insieme l'arrivo del Natale in un luogo simbolo della città, in piazza di Spagna, nel cuore di Roma - scrive Raggi su Facebook -. Il Presepe artistico 'pinelliano' è una bellissima opera che rappresenta un patrimonio della città, un gioiello di artigianato italiano amatissimo da romani. E’ la ricostruzione fedele del primo Presepe artistico realizzato nel 1965, ispirandosi alle scene popolari ottocentesche rappresentate dall’incisore Bartolomeo Pinelli. Colgo questa occasione - conclude Raggi - per ringraziare le associazioni dei commercianti che in ogni angolo di Roma, qui nel Centro Storico e in tutti i Municipi, si organizzano ogni anno per illuminare il Natale". (Rer)