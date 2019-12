Municipio Roma X: riaperto il giardino Paolo Orlando

- Riapre al pubblico il giardino Paolo Orlando, da anni chiuso e lasciato al degrado. Lo comunica, in una nota, il Municipio X di Roma. All'apertura erano presenti numerosi cittadini, della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e del vicepresidente ed assessore all'Ambiente Alessandro Ieva. Nell'occasione, è stato allestito un albero di Natale donato dal Dipartimento ambiente di Roma Capitale, addobbato oltre che dagli operatori del servizio giardini municipale, anche dai bambini presenti. "Lasciatemi esprimere grande soddisfazione per questa importante riapertura - afferma Giuliana di Pillo - soddisfazione perché questo spazio verde era chiuso da tantissimi anni ed era frequentato da tanti bambini e per loro soprattutto nel periodo di Carnevale era la meta preferita. Lo abbiamo pulito grazie all'intervento del servizio giardini e dell'Associazione Carabinieri che aprirà e chiuderà il parco. Siamo riusciti a ridargli il giusto ruolo, quello di uno spazio per la comunità. Hanno collaborato anche gli esercizi commerciali della piazza che, ricordiamolo, è al centro di Ostia davanti alla stazione della metropolitana di Lido Centro. Un grande lavoro in sinergia ed è così che si deve lavorare, ognuno facendo la propria parte". "L'obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico. Questo è un parco storico dedicato a Paolo Orlando che ha contribuito alla nascita di Ostia- dichiara l'assessore Ieva - pensiamo di portare qui anche eventi per renderlo vivo e partecipativo. Dal 2011 inoltre, mancava il regolamento per la sponsorizzazione delle aree verdi ebbene, stiamo lavorando attraverso la Commissione Ambiente della quale è presidente Francesco Vitolo, e a breve uscirà il bando per le sponsorizzazioni e a seguire quello per le adozioni. Oggi affidiamo temporaneamente il parco all'Associazione Carabinieri. Il parco va vissuto, va frequentato e rispettato". L'iniziativa è stata anche l'occasione per uno scambio di auguri tra i cittadini e l'Amministrazione con la presenza del Coro di Santa Monica che ha eseguito brani celebri delle Festività natalizie. (Com)