Business news: Vietnam, il nuovo Codice del lavoro apre la strada alla libertà di associazione sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Codice del lavoro è certamente l’esito più rilevante dell’ultima sessione dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, che si è svolta dal 21 ottobre al 27 novembre. Non è la prima volta che la normativa, adottata nel 1994, viene riformata: già nel 2002, nel 2006 e nel 2012, infatti, furono introdotte modifiche. L’ultima revisione, però, che ha richiesto diversi anni, presenta alcune novità significative in materia di libertà sindacale, tutela dei lavoratori e previdenza. L’obiettivo complessivo è allineare le norme agli standard internazionali, in seguito alla firma di importanti accordi commerciali. A favore della legge No. 45/2019/QH14, comprendente 17 capitoli e 220 articoli, si sono espressi 435 deputati su 453 presenti (oltre il 96 per cento) mentre nove hanno votato contro e altrettanti si sono astenuti. L’ampio consenso parlamentare è stato raggiunto dopo una serie di consultazioni con lavoratori, datori di lavoro ed esperti. A confermare la gradualità del percorso è la data dell’entrata in vigore: primo gennaio 2021. (Fim)