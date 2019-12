Business news: Bulgaria, 5 società scelte per offerte vincolanti su centrale nucleare Belene

- La Bulgaria ha invitato cinque società a presentare le offerte vincolanti nell’ambito della gara per selezionare un investitore strategico per la costruzione della centrale nucleare di Belene. Lo ha annunciato il ministero dell’Energia di Sofia. Le cinque società, selezionate dalle 13 che hanno inviato la manifestazione d’interesse nei mesi scorsi, sono la cinese China National Nuclear Corporation (Cnnc), la sudcoreana Korea Hydro & Nuclear Power, la russa Atomenergoprom (sussidiaria di Rosatom), la francese Framatome e la statunitense General Electric. La presentazione delle offerte vincolanti dovrà avvenire entro la fine di gennaio del 2020. Il governo bulgaro conta di concludere il progetto della centrale di Belene entro dieci anni per un costo di circa 10 miliardi di euro. Il rilancio del progetto di Belene è avvenuto dopo che nel 2012 la Bulgaria aveva annullato la precedente gara d’appalto, dovendo rimborsare oltre 600 milioni di euro alla società che si era aggiudicato l'appalto, ovvero la russa Atomstroyexport. (Bus)