Kosovo: nessun risultato da incontro leader Vetevendosje e Ldk

- L’incontro per la formazione del nuovo governo kosovaro fra i leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, e della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, non ha portato a risultati. La riunione, tenutasi nella giornata di venerdì, è stata sostenuta dai partner internazionali del paese balcanico. Come riferisce il portale “Gazeta Express”, Mustafa avrebbe offerto a Kurti sei ministeri su dieci nel nuovo esecutivo di Pristina, purchè l’Ldk si vedesse assegnata la presidenza del paese. Tale accordo, come riferito da una fonte, avrebbe portato all’assegnazione di un ulteriore dicastero dopo le elezioni per il capo dello Stato kosovaro, previste nel 2021. (segue) (Kop)