Business news: presidente cinese Xi, istituzioni Macao portino avanti principio "Un paese, due sistemi"

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato i principali funzionari e vertici degli organi legislativi e giudiziari della Regione amministrativa speciale di Macao, e li ha esortati per spingere costantemente in avanti la pratica di "Un paese, due sistemi". Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha riconosciuto che gli organi amministrativi, legislativi e giudiziari del territorio si sono attenuti rigorosamente alla Costituzione e alla Legge fondamentale di Macao e hanno agito efficacemente sotto la guida dell'amministratore delegato Chui Sai On negli ultimi cinque anni. "Il governo centrale riconosce pienamente il lavoro di tutti voi", ha detto Xi. (Cip)