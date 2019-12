Bilancio Lazio: Panunzi (Pd), manovra promuove lo sviluppo e riduce le disuguaglianze sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo contiene alcune mie proposte pensate per il nostro territorio, i suoi comuni e la tutela delle sue risorse ambientali – prosegue il consigliere regionale Panunzi -. Sono previsti 6 milioni di euro in più, nel triennio 2020-2022, per il "fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione infrastrutturale dei comuni del Lazio". Ci sono 200mila euro, nel triennio 2020-2022, per gli enti di gestione delle aree naturali, perché possano effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle strutture dei parchi. Ci sono 600mila euro aggiuntivi, per il triennio 2020-2022, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree protette. Sono stati inseriti 400mila euro, nel triennio 2020-2022, per realizzare nuovi impianti di miscelazione delle acque. Una problematica molto sentita nella nostra provincia. Al riguardo la Regione Lazio si è già mossa in questa direzione, nella Conferenza Stato Regioni, per ottenere 4 milioni di euro da usare per interventi strutturali, che ci libererebbero dai dearsenificatori, i cui costi di gestione sono altissimi. Altri 400mila euro sono stati messi in bilancio per la promozione e la valorizzazione dei laghi, con progetti di rinaturalizzazione e di tutela dall'inquinamento. Solo nella Tuscia, per esempio, penso ai laghi di Bolsena e Vico. Inoltre, ho proposto d'inserire una modifica per uno degli indicatori di rischio per l'utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria. Ancora una volta tutto il Consiglio regionale ha svolto un ottimo lavoro. La maggioranza si dimostra attenta alle istanze che arrivano dai territori e vicina alle persone. Prosegue la stagione delle riforme delle giunte Zingaretti, che - conclude Panunzi - hanno portato il Lazio a essere una regione modello in campo economico, sociale e culturale". (Com)