Bilancio Lazio: Peciola, bene risorse per salvare Lucha y Siesta. Ora Raggi fermi sgombero

- "La Regione Lazio ha stanziato in Bilancio risorse importanti per salvare l'esperienza di Lucha y Siesta, un luogo fondamentale delle donne e per le donne". Lo dichiara Gianluca Peciola del Movimento civico per Roma. "Un risultato ottenuto grazie alle battaglie delle militanti di Lucha y Siesta e del movimento femminista - aggiunge Peciola -. La determinazione in primis della capigruppo Marta Bonafoni insieme alle e agli altri consiglieri della Regione, hanno permesso un risultato bellissimo e prezioso per i diritti delle donne e per la città. Ora la Raggi fermi la macchina dello sgombero".(Com)