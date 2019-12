Bilancio Lazio: Confartigianato Roma, accolte le nostre proposte, ora subito bandi per le Reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo apprezzamento per l'approvazione del bilancio regionale, bene in particolare l'abbassamento dell'Irap, i soldi stanziati per le Reti di impresa, il fondo per l'attrattivita degli investimenti e per l'innovazione tecnologica". Lo scrive, in una nota, la Confartigianato Roma. "E' stata accolta la nostra proposta per il sostegno alle botteghe scuola grazie ad un emendamento della consigliera De Vito - spiega Maurizio Aluffi, segretario regionale di Confartigianato - ma anche per il sostegno ai commercianti e artigiani per la sostituzione del parco veicolare, grazie all'impegno della consigliera Marta Leonori". "Rimane la delusione per la scarsità di risorse per l'artigianato - sottolinea Antonio Fainella, direttore di Confartigianato Roma - ribadiremo le nostre richieste ma ora ci auguriamo che l'assessore Orneli avvii subito i bandi per le reti per sostenere innovazione tecnologica e artigianato".(Com)