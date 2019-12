Business news: Banca mondiale, Cina ha margine di manovra per affrontare rischi economici

- Le autorità cinesi dispongono dello spazio politico necessario ad affrontare i rischi economici al ribasso, ma le contromisure devono essere coerenti con il riequilibrio strutturale dell'economia del paese a lungo termine. Lo ha affermato la Banca mondiale, nell'edizione di dicembre del rapporto China Economic Update. La banca ha confermato le previsioni formulate a ottobre, secondo cui l'economia cinese crescerà ad un tasso del 6,1 per cento quest'anno, per poi rallentare ad un tasso di crescita del 5,9 per cento nel 2020. La moderata crescita industriale e i rischi esterni possono aggiungere alla pressione di un rallentamento della crescita a breve termine. La crescita del Pil cinese è rallentata al sei per cento su base annua nei primi tre trimestri del 2019, in calo rispetto al 6,6 per cento nel 2018. Il rallentamento ha caratterizzato una decelerazione della crescita degli investimenti e una più debole fiducia degli investitori in mezzo a un'accresciuta incertezza della politica commerciale. (Cip)