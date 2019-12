Business news: Hong Kong, passeggeri in calo del 16,2 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Hong Kong ha visto un calo significativo del numero di passeggeri a novembre. Secondo una dichiarazione rilasciata dall'Autorità aeroportuale di Hong Kong, l'aeroporto ha gestito 5 milioni di passeggeri il mese scorso, che rappresenta un calo su base annua del 16,2 per cento, il quarto calo consecutivo da agosto. Il volume dei passeggeri ha continuato a risentire del debole traffico di visitatori, con i passeggeri da e verso la Cina continentale e il sud-est asiatico che hanno registrato le diminuzioni più significative, secondo la dichiarazione. I movimenti di volo sono scesi dell'8,3 per cento a 32.510 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La produzione di merci è scesa del 3,4 per cento su base annua a 450 mila tonnellate. I disordini che si trascinano da sei mesi hanno spaventato i turisti e hanno gravemente colpito il turismo, uno dei settori pilastri dell'economia di Hong Kong. (Cip)