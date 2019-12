Cuba: nuova Costituzione, Manuel Marrero eletto primo ministro (2)

- La nuova costituzione è entrata in vigore nella primavera di quest'anno. A ottobre, l'Assemblea aveva eletto come presidente della Repubblica Miguel Diaz Canel, sino ad allora "presidente del Consiglio di stato e del Consiglio dei ministri". Il presidente, una delle novità principali della nuova Carta, potrà rimanere in carica per non più di due mandati da cinque anni ciascuno. Il potere esecutivo si completa con la figura di un primo ministro, affidato alla scelta personale del presidente. L'incarico è relativamente nuovo nell'ordinamento cubano. La Costituzione che ha retto l'isola dal 1959 - anno della Rivoluzione - al 1976, prevedeva infatti il ruolo di presidente della Repubblica e di primo ministro, carica questa ricoperta per tutto il periodo da Fidel Castro. I 605 deputati dell'Assemblea nazionale devono inoltre designare gli altri membri del Consiglio di stato, organo che passa da 31 a 21 membri, oltre che il presidente, il vicepresidente e il segretario dello stesso parlamento. (Mec)