Business news: Usa, responsabile Commercio Lighthizer, accordo raddoppierà export in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale "fase uno" tra Stati Uniti e Cina raddoppierà le esportazioni statunitensi nel paese asiatico nei prossimi due anni ed è "totalmente concluso" nonostante la necessità di traduzione e revisione del suo testo. È quanto affermato dal rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer. Il funzionario statunitense, parlando alla "Cbs", ha rimarcato che il testo "è assolutamente pronto". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito tramite una nota della Casa Bianca che Washington ha raggiunto "un accordo molto ampio sulla Fase 1 con la Cina. Abbiamo concordato numerosi cambiamenti strutturali e ingenti acquisti di prodotti agricoli, energia e beni manifatturieri, e molto altro ancora", ha affermato Trump sul suo profilo Twitter. Trump aveva anche annunciato che i dazi fissati per il 15 dicembre non sarebbero entrati in vigore. Gli Usa avevano programmato per questo mese un ulteriore aumento delle tariffe su 165 miliardi di dollari di merci cinesi. (Cip)