Business news: Nepal, aeroporto di Katmandu operativo per 21 ore al giorno dal primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu tornerà a essere operativo per 21 ore al giorno dal primo gennaio, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione della pista, lunga tre chilometri, e della corsia per i taxi. Lo ha comunicato la direzione generale della società aeroportuale. Lo scalo, l’unico internazionale in Nepal, è chiuso per sette ore al giorno da settembre, in orario diurno, dalle 11.30 alle 18.30, proprio in autunno, l’alta stagione per il turismo nepalese. Precedentemente, da marzo a giugno, è stato chiuso per dieci ore al giorno, in orario notturno, dalle 22 alle 8, per consentire il rifacimento dell’asfalto, segnato da profonde crepe. Sono ancora in costruzione due nuovi parcheggi, cantiere che dovrebbe essere chiuso a febbraio. L’aeroporto è stato inaugurato nel 1949; il piano originario prevedeva l’apertura 24 ore su 24 sette giorni su sette, ma ciò non è mai avvenuto. (Inn)