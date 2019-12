Polonia: presidente Camera Witek respinge critiche Ue su legge magistratura

- Ogni paese dell’Unione europea si occupa dei propri affari interni, e lo fa nei propri confini. Lo ha affermato oggi il presidente della Sejm polacco (la camera bassa del parlamento), Elzbieta Witek, ripresa dall’agenzia di stampa “Pap”. In merito alle procedure approntate dalla maggioranza in merito alla legge sulla responsabilità dei giudici, Witek ha affermato che saranno i parlamentari polacchi a decidere “quale normativa applicare nel paese”. “Non ci sono contraddizioni con le normative europeee, come abbiamo già ribadito”, ha aggiunto Witek. (segue) (Vap)