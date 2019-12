Bolivia: elezioni 2020, Morales e il Mas decideranno candidature in Argentina

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha convocato i dirigenti del partito Mas (Movimento al socialismo) in Argentina per discutere dei candidati alle prossime elezioni generali. "Ho convocato i dirigenti provinciali. terremo una riunione qui a Buenos Aires, il 29 di questo mese, per indicare luogo e data per eleggere il candidato presidente e, forse, anche il vicepresidente", ha detto Morales nel corso di una intervista radiofonica concessa a una radio argentina. Il leader socialista, in attesa di ottenere lo status di rifugiato politico in Argentina, ha espresso "fiducia" nei nuovi giudici del tribunale elettorale (Tse) preposti a organizzare le presidenziali nel 2020. "Anche se sono conservatori, alcuni di loro rispettano le istituzioni. Ho molta fiducia, speriamo che possano garantire elezioni libere e trasparenti", ha detto. Morales ha quindi scommesso sull'affermazione del Mas, pur avvertendo del pericolo di "brogli" o di "un altro colpo di stato", nel caso il suo partito dovesse ottenere la vittoria finale. (Abu)