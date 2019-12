Bilancio Lazio: Panunzi (Pd), manovra promuove lo sviluppo e riduce le disuguaglianze sociali

- "Una manovra di bilancio che promuove lo sviluppo e riduce le disuguaglianze sociali, con investimenti per la crescita economica, l'occupazione, l'ambiente e le infrastrutture". Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio Enrico Panunzi (Pd), dopo l'approvazione della "legge di stabilità regionale 2020" e del "bilancio di previsione della Regione Lazio 2020-2022" da parte del Consiglio regionale. "Viene confermata la platea degli esenti dalla maggiorazione dell'Irpef, 2,3 milioni di contribuenti, e la riduzione dell'addizionale regionale per 500mila contribuenti con un criterio di progressività per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro - continua Panunzi -. Grande rilevanza hanno le politiche sociali grazie all'ottimo lavoro dell'assessora Alessandra Troncarelli, cui vanno un plauso e i dovuti ringraziamenti, che rivolgo anche all'assessora Alessandra Sartore. Saranno circa 120 milioni di euro gli investimenti per il 2020 a disposizione dell'integrazione socio-sanitaria. Tra le misure previste: maggiori risorse ai Piani di zona dei distretti per garantire la continuità assistenziale tramite i Leps, investimenti sui servizi educativi per l'infanzia, 60 milioni per la disabilità, 6 milioni per l'autismo; 2,5 milioni di euro per la coprogettazione col terzo settore. Ci sono segnali importanti di risanamento del bilancio, con il quasi totale azzeramento dei residui, che ammontavano a 30,5 miliardi di euro. È stato aumentato il fondo di dotazione per aiutare i comuni nella progettazione opere pubbliche. È stato inserito il reddito di residenza attiva per chi prende la residenza nei piccoli comuni e inizia un'attività o recupera un immobile". (segue) (Com)