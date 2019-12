Regione Lazio: Cioffredi, grazie presidente Mattarella per riconoscimento a Tiziana Ronzio

- "La scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di premiare il lavoro di Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione 'Tor Più Bella', ci rende particolarmente felici. Da oggi Tiziana è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver coltivato in questi anni la speranza di conquistare spazi di libertà e luoghi di bellezza in un quartiere sfregiato dalla presenza della criminalità organizzata". Lo dichiara, in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Il Presidente Mattarella con questa onorificenza dà un contributo straordinario all’impegno dell’associazione Tor Più Bella, di tante altre associazioni e del Liceo Amaldi che non si arrendono all’idea che il loro quartiere diventi luogo di scorribande di clan mafiosi e di narcotrafficanti - aggiunge Cioffredi -. Tiziana Ronzio con la sua associazione ha avuto il merito di sperimentare nuovi percorsi di cittadinanza in grado di sviluppare una nuova narrazione di Tor Bella Monaca fatta di testimoni di legalità e responsabilità che a partire dalla cultura e dalla partecipazione stanno ricostruendo quel senso di comunità così radicalmente antagonista rispetto alla presenza delle tante piazze di spaccio. Sarebbe necessario che tutte le istituzioni sostengano con più forza il lavoro prezioso di Tiziana e di tutte le realtà che accendono speranza e coraggio nel cambiamento di Tor Bella Monaca e delle periferie romane. Come Regione - conclude Cioffredi - faremo la nostra parte, non lasceremo soli i nuovi eroi del cambiamento”.(Com)