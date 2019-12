Cuba: nuova Costituzione, Manuel Marrero eletto primo ministro

- La Assemblea nazionale cubana ha eletto oggi Manuel Marrero Cruz come primo ministro del paese, carica istituita dalla recente riforma costituzionale. Si tratta di un passaggio storico con cui si formalizza un cambio nella forma di governo dopo decenni di presidenzialismo. Marrero, proposto come capo dell'esecutivo dal presidente della repubblica Miguel Diaz-Canel, ha esercitato per quasi 17 anni il ruolo di ministro del Turismo, e ha al suo attivo anche la direzione strutture alberghiere nella rinomata zona di Varadero. Il nuovo primo ministro, ha spiegato Diaz-Canel all'assemblea, "si è contraddistinto per la sua modestia, onestà, capacità di lavoro, sensibilità politica e fedeltà al partito e alla rivoluzione". Architetto, 56 anni, Marrero si è dimostrato per il presidente un efficiente manager del settore turistico, comparto chiave dell'economia cubana. Nel presentare la candidatura, approvata all'unanimità dall'aula, Diaz-Canel ha inoltre messo l'accento sull'ampia partecipazione a eventi internazionali e le capacità negoziali mostrate nelle trattative con soggetti stranieri. (segue) (Mec)