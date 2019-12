Africa: Macron e Ouattara annunciano abolizione franco Cfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ivoriano Ouattara hanno annunciato oggi l’abolizione del franco Cfa, in vigore dal 1945, che sarà sostituito da una nuova valuta che prenderà il nome di Eco. L’annuncio è giunto nel corso di una conferenza stampa congiunta fra i due capi di Stato al termine del loro incontro avvenuto oggi ad Abidjan, dove Macron si trova in visita ufficiale. “D’accordo con gli altri capi di Stato dell'Uemoa (Unione economica e monetaria ovest-africana), abbiamo deciso di avviare una riforma del franco Cfa”, ha detto Ouattara, sottolineando che “questa è una decisione presa in piena sovranità”. “È stato ascoltando i vostri giovani che ho voluto avviare questa riforma. Il franco Cfa catalizza molte critiche alla Francia. I vostri giovani ci rimproverano per una relazione che giudicano post-coloniale. Quindi rompiamo gli ormeggi”, ha detto Macron, annunciando l’avvio di questa svolta “storica”. I due leader non hanno specificato i tempi e i modi della misura che tuttavia, stando a quanto riferisce il quotidiano “Le Monde”, dovrebbe riguardare soltanto gli otto paesi dell’Uemoa (Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo), escludendo per il momento i paesi della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (Cemac), ovvero Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana e Repubblica del Congo. (segue) (Res)