Africa: Macron e Ouattara annunciano abolizione franco Cfa (2)

- Secondo quanto riferito da “Le Monde”, l’annuncio sarà accompagnato da due importanti riforme tecniche: l’estinzione del conto operativo presso la Banca di Francia e il ritiro dei rappresentanti francesi presenti negli organi della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao). In base agli accordi monetari in vigore finora, i paesi Uemoa sono obbligati a depositare almeno il 50 per cento delle loro riserve in valuta estera presso la Banca di Francia in cambio di una garanzia di convertibilità con l'euro. Nonostante l’annuncio dell’abolizione del franco Cfa, la nuova valuta che ne prenderà il posto dovrebbe tuttavia mantenere una parità fissa con l'euro e la sua garanzia di convertibilità sarà ancora fornita dalla Banca di Francia. (Res)