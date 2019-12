Difesa: ministro Guerini esprime soddisfazione per provvedimenti approvati da governo (3)

- Inoltre, accogliendo le richieste e le sensibilità che da più parti giungevano al dicastero, fra le misure introdotte spicca l’assistenza veterinaria gratuita per i cani delle Forze armate riformati in quanto non più idonei al servizio e affidati ai conduttori, allo scopo di favorirne quindi l’accoglimento nelle famiglie. Sono, inoltre, state favorevolmente valutate ulteriori questioni aperte, finalizzate, ad esempio, alla modifica della nomenclatura di alcuni gradi, che non hanno trovato accoglimento in questo provvedimento, su cui si interverrà con altri strumenti normativi. Infine, non va dimenticato che saranno presto avviate le procedure di concertazione per il rinnovo del “contratto” relativo al triennio 2019-2021, per il quale in legge di bilancio sono stati appostati finanziamenti integrativi che hanno portato a circa 900 milioni a regime la somma disponibile per il comparto sicurezza e difesa. (Com)