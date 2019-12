Torino: Città metropolitana, bando per comandante nuovo corpo polizia locale

- La Città metropolitana di Torino cerca il comandante del nuovo corpo di polizia locale, istituito ad ottobre da Consiglio metropolitano per svolgere attività di educazione, prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, attività ispettiva e di vigilanza su qualità dell’aria e delle acque, in materia di rifiuti, energia, aree protette e siti Rete Natura 2000, incendi boschivi, cave e attività estrattive, animali da affezione, trasporto privato sulla viabilità metropolitana, rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale, tutela e gestione della fauna, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline su funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di caccia e pesca, attività e controlli inerenti la fauna selvatica, raccolta funghi e minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico e sicurezza degli sport montani, polizia idraulica, frodi in ambito vinicolo e rilascio dei certificati di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. (segue) (Rpi)