Giustizia: Gelmini (FI), su intercettazioni da governo ennesima forzatura regole costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con vivo allarme che il governo è in procinto di perpetrare l’ennesima forzatura alle regole costituzionali e alle dinamiche che dovrebbero caratterizzare un sistema parlamentare". Lo afferma Mariastella Gelmini, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia della Camera dei deputati. "Nelle stesse ore in cui si consuma, in spregio al monito formulato dalla Consulta nell’ordinanza n. 17 del 2019, la totale obliterazione delle prerogative di una delle due Camere rispetto all’esame e all’approvazione della legge di Bilancio - continua la parlamentare in una nota - il Consiglio dei ministri annuncia un nuovo, manifesto abuso dell’istituto della decretazione d’urgenza, su un tema, quello delle intercettazioni, al crocevia di capitali interessi e diritti di rango costituzionale. Ancora una volta, si entra a gamba tesa nell’ordinamento con un decreto legge privo dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza, per realizzare una riforma organica che - per definizione - non può implementarsi tramite decreto legge. L’obiettivo come sempre - conclude Gelmini - è saltare a piè pari il dibattito parlamentare: un dibattito che questa maggioranza sgangherata sa di non poter reggere, con crepe che neppure più la colla delle poltrone riesce a coprire".(Com)