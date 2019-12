India: legge cittadinanza, Congresso convoca protesta silenziosa presso monumento a Ghandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corteo silenzioso presso il Raj Ghat, il monumento che Nuova Dehli ha dedicato al Mahatma Gandhi, il padre della nazione indiana. È l'iniziativa promossa dal partito del Congresso contro il Citizenship (Amendment) Act, provvedimento che da giorni causa violente proteste in tutto il paese. All'evento, "dharna", è attesa la partecipazione della presidente ad interim del partito, Sonia Ghandi e del figlio Rahul Ghandi. L'appuntamento, riferisce la agenzia "Ani", si dovrebbe tenere dalle 14 alle 20m di domani, domenica, anche se fonti del Congresso rilanciate dalla testata "Times of India" riferiscono il mancato via libera delle autorità locali potrebbe far slittare l'iniziativa a lunedì. Oggetto della protesta la legge promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, escludendo i musulmani. Le situazioni di massima tensione si sono registrate nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove - secondo fonti della polizia - gli scontri hanno sin qui portato alla morte di almeno 15 persone. I media locali e regionali riportano notizie di incidenti mortali in altri punti del paese, elevando il bilancio fino a un totale di 21 vittime. Secondo le autorità dell'Uttar Pradesh, le azioni delle forze di sicurezza hanno portato sin qui all'arresto di 705 persone e al fermo temporaneo e preventivo di almeno 4.500 persone. Gli scontri hanno portato anche al ferimento di 263 agenti di polizia, 57 dei quali a causa di armi da fuoco. L'emergenza, riferiscono i media locali, sarebbe oggetto di una riunione straordinaria del consiglio dei ministri convocata dal primo ministro (Inn)