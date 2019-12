Egitto-Marocco: colloquio telefonico Shoukry-Bourita, focus su Libia

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo del Marocco, Nasser Bourita. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Le parti hanno discusso di una serie di temi di interesse condiviso, in particolare della crisi in Libia. Shoukry e Bourita hanno sottolineato l'importanza di un'azione araba congiunta per raggiungere sicurezza e stabilità in Libia. Inoltre, hanno discuso delle strategie per trovare una soluzione politica alla crisi. I capi della diplomazia del Cairo e di Rabat hanno infine discusso di relazioni bilaterali e cooperazione. (Cae)