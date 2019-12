Migranti: Schinas, Commissione Ue proporrà nuovo accordo su accoglienza e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea proporrà un nuovo accordo per l'immigrazione e le procedure di asilo, per permettere di condividere l'onere dell'accoglienza fra tutti i paesi membri dell'Ue. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, nel corso di un'intervista con l'emittente pubblica ellenica "Ert". L'obiettivo dell'accordo sarebbe giungere a una riforma del regolamento di Dublino, che secondo Schinas "non offre solidarietà", ma passa il carico della prima accoglienza a paesi come la Grecia. "Il nuovo accordo prevederà i rimpatri di coloro che non hanno diritto all'asilo e intese con i paesi terzi per creare opportunità per i cittadini di rimanere nelle loro nazioni di origine", ha rilevato Schinas.(Gra)