Venezuela: Ue condanna decisione di togliere immunità parlamentare a quattro deputati

- L'Unione europea ha condannato la decisione delle autorità venezuelane di levare l'immunità parlamentare a quattro deputati dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono a tempo disconosciute dal governo. La decisione, ha riferito in una nota l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell, "è una grave violazione delle disposizioni costituzionali, dello stato di diritto e del principio democratico della separazione dei poteri". “Il 16 dicembre, la Corte Suprema del Venezuela e l'Assemblea costituente non riconosciuta hanno privato altri quattro membri dell'Assemblea Nazionale - Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano e Luis Stefanell - della loro immunità parlamentare concessa costituzionalmente. Questa decisione, che ha fatto seguito alla richiesta della Corte suprema sulla base delle accuse del procuratore generale, costituisce una grave violazione delle disposizioni costituzionali, dello stato di diritto e del principio democratico della separazione dei poteri . Le azioni in corso contro i membri dell'Assemblea nazionale, tra cui molestie, intimidazioni e detenzioni arbitrarie, ostacolano il lavoro costituzionale dell'Assemblea nazionale", ha detto Borrell nel suo testo. (segue) (Beb)