Venezuela: Ue condanna decisione di togliere immunità parlamentare a quattro deputati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea ribadisce che una soluzione pacifica e politica può essere raggiunta solo se l'Assemblea nazionale, l'unico organo eletto democraticamente in Venezuela, è pienamente rispettata e i suoi membri possono esercitare liberamente le loro prerogative costituzionali", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri spagnolo. Per Bruxelles, "solo un percorso democratico potrà risolvere in modo sostenibile la crisi venezuelana e mettere fine alla sofferenza della popolazione. L'organizzazione di elezioni presidenziali libere e credibili, monitorate a livello internazionale, e il ripristino democratico delle istituzioni statali, tra cui il Consiglio elettorale nazionale (Cne) e la Corte suprema di giustizia, sono essenziali per una soluzione duratura della crisi in Venezuela. In particolare, è della massima importanza che l'Assemblea nazionale stabilisca un nuovo Cne indipendente e trasparente, pienamente inclusivo ed equilibrato nella sua rappresentazione e composizione”. (segue) (Beb)