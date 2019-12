Venezuela: Ue condanna decisione di togliere immunità parlamentare a quattro deputati (3)

- Infine, l'Unione europea invita "gli attori venezuelani a partecipare a un negoziato credibile, rappresentativo e inclusivo e si impegna a sostenere tali sforzi, in particolare attraverso il gruppo di contatto internazionale. L'Ue continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a utilizzare i suoi strumenti disponibili per promuovere la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani, comprese misure specifiche che non danneggiano il popolo venezuelano. L'UE continuerà inoltre a fornire assistenza e prenderà in considerazione nuove misure per alleviare la crisi umanitaria in Venezuela ". (Beb)