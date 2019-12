Polonia: presidente Camera Witek respinge critiche Ue su legge magistratura (2)

- Il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, ha detto ieri che l'appello della Commissione europea alla Polonia affinché non proceda oltre nell'esame della bozza di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati è "fuori strada". "Ho la profonda convinzione che nella Commissione europea qualcuno purtroppo ha gonfiato la narrazione di quanto accade in Polonia e in relazione a ciò essa, io spero, ha presentato l'appello non in mala fede, ma semplicemente per mancanza di informazioni corrette", ha spiegato Muller. (segue) (Vap)