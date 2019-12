Polonia: presidente Camera Witek respinge critiche Ue su legge magistratura (3)

- La vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, ha scritto una lettera alla Polonia per invitare il paese a non andare avanti con la cosiddetta legge anti-giudici, che consente il licenziamento dei magistrati che sollevano obiezioni alla legittimità delle riforme giudiziarie volute dall'esecutivo. "Ieri la vicepresidente della commissione europea, Vera Jurova, ha inviato una lettera al presidente polacco e al primo ministro, sul progetto di legge introdotto al Parlamento e che preoccupa la Commissione. Jourova incoraggia fortemente le autorità polacche a consultare la commissione Venezia del Consiglio d'Europa sul progetto di legge ed invita tutti gli organi dello Stato a non procedere oltre con la legislazione, prima di aver fatto tutte le necessarie consultazioni", ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "La Commissione europea resta impegnata in un dialogo costruttivo con le autorità polacche e chiede chiarimenti sulle intenzioni su questa legge. Continueremo a monitorare la situazione da vicino con la forte aspettativa che la Polonia tenga in conto la giurisprudenza della Corte di giustizia", ha aggiunto. (Vap)